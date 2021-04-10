 

В ДНР заявили о двух погибших и двух раненых за неделю

10.04.2021, 1:30, Новости дня
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Два человека, один из которых ребенок, погибли, еще двое получили ранения на территории ДНР из-за ведения боевых действий ВСУ, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«В период с 02 по 09 апреля 2021 года, по официальным источникам, получили ранения двое гражданских лиц… трагически погибли один ребенок и один военнослужащий республики», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Он отметил, что всего с начала года ранения различной степени тяжести из-за ведения боевых действий получили 13 человек, погибли 20 человек. Всего с начала конфликта погибло 4983 человека, в том числе 91 ребенок.

Ранее сообщалось, что украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 27 раз за неделю.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД РФ подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.



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