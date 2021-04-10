Ряд европейских городов подтвердили готовность проводить матчи ЧЕ со зрителями

Проведение матчей чемпионата Европы по футболу подтвердили города Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Гласго, сообщили в УЕФА.

В Петербурге и Баку разрешат заполнять трибуны на 50%, в РФ могут увеличить число зрителей к концу апреля, передает ТАСС со ссылкой на УЕФА.

В Будапеште сообщили, что снимут ограничение заполняемости стадионов при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

В Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене и Глазго подтвердили, что могут заполнить трибуны на 25-33%. В Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене отметили, что могут увеличить заполняемость в конце месяца.

Лондон заявил, что минимальная вместимость составит 25% для трех матчей групповой стадии и игры 1/8 финала.

Решение по проведению матчей в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине примут 19 апреля, матчи планируется проводить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее УЕФА дал возможность командам делать по пять замен на матчах предстоящего чемпионата Европы по футболу и финала Лиги наций-2021.