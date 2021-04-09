Появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным

В Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии № 2 во Владимирской области с выполняющим различные физические упражнения Алексеем Навальным.

На появившейся в одном из Telegram-каналов видеозаписи Навальный выглядит вполне здоровым и без видимых усилий справляется с нагрузкой, отжимаясь, в том числе с махом руками и боковыми выпадами, а также выполняя упражнения «кошечка», «медвежья походка» и отжимания «аллигатор». Ранее заключенный жаловался на боли в спине и ноге, сообщили «Известия».

Напомним, 5 апреля стало известно, что Навального перевели в медико-санитарную часть исправительной колонии № 2 во Владимирской области после выявления в ходе плановой диспансеризации признаков респираторного заболевания, в том числе высокой температуры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что блогер в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может.

Позже выяснилось, что взятый у Навального анализ не показал наличие коронавируса. Результаты полного обследования показали, что туберкулеза у заключенного также нет.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.