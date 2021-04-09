 

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

09.04.2021, 22:28, Новости дня
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу вечером дважды обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Пески – населенный пункт Веселое. Выпущено восемь мин калибра 82 мм, шесть гранат из АГС», – передает ТАСС сообщение представительства ДНР в СЦКК.

В представительстве добавили, что украинские силовики также обстреляли населенный пункт Доломитное, выпустив 35 гранат из АГС. В представительстве ДНР уточнили, что обстрел по направлению Пески – Веселое зафиксирован в 18.35, а населенный пункт Доломитное был обстрелян в 19.00.

Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.

В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе.



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