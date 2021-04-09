 

Зеленский ввел максимальные санкции против Януковича и Азарова

09.04.2021, 21:34, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда бывших украинских высокопоставленных чиновников, в их числе – экс-глава государства Виктор Янукович.

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях в отношении Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда других лиц, передает «Страна.ua».

Также санкции введены против бывшего генерального прокурора страны Виктора Пшонки.

Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.

В начале  апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.

Этим же указом были введены санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».



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