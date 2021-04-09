 

Названы сроки внедрения досудебного обжалования решений надзорных ведомств

09.04.2021, 21:34, Новости дня
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В РФ решили поэтапно внедрять процедуру обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов, этот процесс планируется начать с 2023 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«С 1 июля 2021 года для отдельных видов контроля, определенных правительством, будет введена процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. С 1 января 2023 года она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле», – говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на слова Григоренко.

До 30 июня 2021 года в РФ действует эксперимент по досудебному обжалованию проверок надзорных ведомств. Бизнесмены могут обжаловать решения надзорных органов в досудебном порядке и с помощью портала госуслуг.



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