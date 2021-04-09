Австрия заявила о намерении зарегистрировать «Спутник V» самостоятельно

Австрия ищет способ самостоятельно зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V», но надеется на быстрый допуск со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Мы находимся перед заключением контракта с Россией (на поставку российского препарата в Австрию – ред.ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Австрии.

«Получить регистрацию от EMA – это наилучший вариант, то есть дождаться, когда EMA проверит вакцину. При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», – сказал он. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.

По его словам, австрийский канцлер Себастьян Курц исходит из того, что «Австрии нужна российская вакцина».

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у РФ 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.