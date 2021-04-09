 

По крови принца Филипа установили подлинность останков Романовых

09.04.2021, 20:40, Новости дня
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Скончавшийся супруг королевы Британии Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип являлся кровным родственником семьи Романовых, он давал свою кровь для установления подлинности останков семейства, сообщила глава гуманитарного «Фонда Романовых для России» княгиня Феодора Алексеевна.

«Известие о кончине этого выдающегося человека меня глубоко потрясло. Принц Филип прожил долгую жизнь, выполнял на протяжении десятилетий многочисленные обязанности, оказывая бесценную помощь королеве Елизавете. С домом Романовых он был связан родственными узами», – сообщила княгиня ТАСС.

По ее словам, герцог был внучатым племянником императрицы Александры Федоровны и внуком великой княгини Ольги Константиновны, королевы Греции.

«Я помню, как в 90-х годах, когда начались исследования останков царя Николая II и его близких, он предоставил свою кровь, чтобы помочь этой работе. Принц Филип содействовал установлению подлинности останков, и в семье Романовых помнят об этом», – указала она.

Принц Филип, по ее словам, интересовался Россией и ее историей. «Князю Димитрию Романовичу, возглавлявшему семью Романовых, и мне довелось встречаться, говорить с ним. Я запомнила его очень открытым, благожелательным, внимательным человеком», – отметила княгиня.

Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.

Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.

В Лондоне отказались от государственных похорон принца Филипа из-за ограничений по коронавирусу.



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