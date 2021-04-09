Все российские школы обещали подключить к интернету до конца 2021 года

Во всех российских школах до конца года появится интернет, пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тыс. 733 школы», – сообщил Чернышенко на совещании по вопросу подключения учебных учреждений к высокоскоростному интернету, передает ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам.

Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу.

Между тем в Роскосмосе сообщили, что планируют покрыть территорию РФ доступом к спутниковой связи к 2024 году.