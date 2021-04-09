Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 27 раз за неделю

Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, разведка обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«За неделю украинские боевики 27 раз нарушили Комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Противник совершал огневые провокации с применением 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитных установок, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.

По его словам, разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники украинских силовиков в Донбассе за неделю в 17 населенных пунктах. Среди выявленного вооружения украинских силовиков танки, гаубицы и бронетехника.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД РФ подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.