Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море

Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.

«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.

Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.

Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в г. Монтрё (Швейцария).