Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
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Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в г. Монтрё (Швейцария).
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