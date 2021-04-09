Стало известно, когда Google анонсирует выпуск операционной системы Android 12

Важную информацию сообщил руководитель Google Сундар Пичаи. По его словам, новая версия операционной системы Android 12 будет официально представлена во время конференции разработчиков, которая состоится с 18 до 20 мая текущего года.

В день презентации данная ОС станет доступной для разработчиков, которые получат возможность проверить систему в формате предварительной сборки. Далее начнется бета-тестирование.

Кроме того, представители компании Google должны рассказать о планах вывода 12-й операционной системы в полноценном варианте. Также разработчики покажут новые возможности популярного браузера Chrome и виртуального помощника Google Assistant. На той же конференции китайский Huawei собирается представить свои программные наработки.