 

Стало известно, когда Google анонсирует выпуск операционной системы Android 12

09.04.2021, 16:02, Новости дня
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Важную информацию сообщил руководитель Google Сундар Пичаи. По его словам, новая версия операционной системы Android 12 будет официально представлена во время конференции разработчиков, которая состоится с 18 до 20 мая текущего года.

В день презентации данная ОС станет доступной для разработчиков, которые получат возможность проверить систему в формате предварительной сборки. Далее начнется бета-тестирование.

Кроме того, представители компании Google должны рассказать о планах вывода 12-й операционной системы в полноценном варианте. Также разработчики покажут новые возможности популярного браузера Chrome и виртуального помощника Google Assistant. На той же конференции китайский Huawei собирается представить свои программные наработки.



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