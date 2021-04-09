Стало известно, когда Google анонсирует выпуск операционной системы Android 12
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Важную информацию сообщил руководитель Google Сундар Пичаи. По его словам, новая версия операционной системы Android 12 будет официально представлена во время конференции разработчиков, которая состоится с 18 до 20 мая текущего года.
В день презентации данная ОС станет доступной для разработчиков, которые получат возможность проверить систему в формате предварительной сборки. Далее начнется бета-тестирование.
Кроме того, представители компании Google должны рассказать о планах вывода 12-й операционной системы в полноценном варианте. Также разработчики покажут новые возможности популярного браузера Chrome и виртуального помощника Google Assistant. На той же конференции китайский Huawei собирается представить свои программные наработки.
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