 

Рогозин оценил сроки ввода новой схемы стыковки кораблей с МКС

09.04.2021, 15:16, Новости дня
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Космический корабль «Прогресс» в 2022 году может опробовать схему стыковки с Международной космической станцией за один виток, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году», – сообщил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он пояснил, что такая схема полета сначала будет опробована на грузовом корабле «Прогресс-МС», после чего уже на пилотируемом.

При этом пилотируемый «Союз МС-19» в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, а все ближайшие полеты пройдут по трехчасовой схеме, добавил Рогозин. «Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме», – сказал он.

В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу, корабль благополучно пристыковался к МКС.



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