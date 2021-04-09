 

Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите

09.04.2021, 15:16, Новости дня
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Все ближайшие пилотируемые запуски к Международной космической станции будут проходить по трехчасовой схеме, включая полет актрисы и режиссера в октябре для съемок фильма, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы, в принципе, все ближайшие миссии планируем по короткой двухвитковой схеме. Это (в октябре) будет трехчасовая схема», – сказал он, передает РИА «Новости».

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко.

Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей «Прогресс МС» и два пилотируемый «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года – 3 часа 3 минуты.



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