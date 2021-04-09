 

Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Крыму

09.04.2021, 15:16, Новости дня
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В Крыму задержали второго подозреваемого в создании взрывных устройств и призывах к теракту, его арестовал Киевский райсуд Симферополя до 8 июня.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать подозреваемому О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года», – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости».

Арестованного подозревают в совершении преступлений по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, максимальная санкция – семь лет лишения свободы» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений. После этого Киевский райсуд Симферополя арестовал до 8 июня первого из двух задержанных исламистов.



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