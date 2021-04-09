Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с “Фукусимы” в океан – СМИ

В результате землетрясения также произошла авария на АЭС “Фукусима-1”, из-за которой было эвакуировано свыше 100 тыс. человек из ближайших городов и поселков. 44 человека погибли в хаосе во время эвакуации людей с территории вокруг АЭС.

В 2016 году власти Японии подсчитали, что на ликвидацию последствий аварии потребуется около $190 млрд.

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