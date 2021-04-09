 

США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор

09.04.2021, 14:22, Новости дня
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Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, информирует телеканал NTV.

США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».

При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.

Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине.

При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.

До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.



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