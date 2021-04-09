 

Соловьев резко раскритиковал главу Госдепа за оправдание оскорблений Байдена в адрес Путина

09.04.2021, 11:22, Новости дня
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«Это не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя объяснение главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.

«Каждый раз Блинкен умудряется отвечать на вопрос, который ему не задавали», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник охарактеризовал попытку Энтони Блинкена объяснить ситуацию приверженностью президента «политическому прагматизму» как «крайне неудачную».

«Это вовсе не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – уверен журналист. Соловьев подчеркнул, что такие заявления американского истеблишмента в очередной раз заставляют задуматься, понимают ли американцы смысл слов, которые употребляют.

«Кроме того, поведение президента США в отношении РФ полностью противоречит указанной концепции, поскольку резкие личные выпады загоняют отношения между странами в тупик. Если Байден считает, что он вправе говорить такое, то он должен быть готов выслушать многое и о себе», – полагает журналист.

При этом Соловьев отметил, что в России, как известно, в отличие от США, к дипломатии относятся по-прежнему с уважением, «и в целом у нас люди вежливые». «Грубости такого уровня с нашей стороны, конечно, Байден не услышит. Но это не значит, что мы что-то забываем или считаем то, что было сказано Байденом, приемлемым», – отметил собеседник.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.

Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».



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