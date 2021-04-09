Муфтий Татарстана захотел уладить конфликт с главой ДУМ РФ до Рамадана

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин заявил, что хотел бы вступить в священный месяц Рамадан без споров с председателем ДУМ РФ и Совета муфтиев РФ (СМР) муфтием Равилем Гайнутдином.

В четверг на сайте ДУМ РФ было опубликовано обращение Равиля Гайнутдина к президенту Татарстана Рустаму Минниханову о сложившейся в духовной сфере республики ситуации. В обращении Гайнутдин обвинил Самигуллина в попытке распространения учения «маргинальной турецкой секты Исмаил-ага».

«Рамазан совсем близко, поэтому я бы хотел вступить в этот месяц с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере», – передает ТАСС слова Самигуллина, прокомментировавшего слова главы ДУМ России.

Ранее ДУМ Татарстана разрешило мусульманам использовать вакцины от коронавируса.