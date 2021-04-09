Обойдёмся без Брюсселя — Германия собирается закупать у России «Спутник V» напрямую

После того как в Брюсселе отказались от коллективного заказа на вакцину от коронавируса «Спутник V», Германия решила действовать самостоятельно, пишет Bild. Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что его страна самостоятельно заключит с Россией двусторонний договор на поставку препарата. Но сначала его должно допустить к использованию Европейское агентство лекарственных средств, добавил он.



Reuters

Брюссель отказался оформлять коллективный заказ на вакцину от коронавируса «Спутник V» для всех стран — членов Евросоюза, пишет Bild. В связи с этим министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что тогда немцы будут действительно самостоятельны и заключат с Россией двусторонний договор на поставку препарата. Об этом он заявил во время своего выступления в Совете министров здравоохранения ЕС.

Но сначала надо прояснить, когда вообще Кремль сможет привезти ампулы и в каком количестве, отметил Шпан. При этом вакцина должна получить допуск на европейский рынок, подчеркнул он. Для этого РФ необходимо предоставить Европейскому агентству лекарственных средств все необходимые данные.

Немецкое правительство уже давно настаивает на том, чтобы Еврокомиссия начала переговоры о возможной закупке «Спутника V», напоминает издание. При этом некоторые европейские политики считают, что в этом нет необходимости, так как потребность в препаратах от коронавируса смогут покрыть другие производители. Впрочем, ряд стран — членов ЕС уже успели договориться с Россией в двустороннем порядке.

Бавария же стала первой федеральной землёй в Германии, которая гарантировала себе поставки «Спутника V». Её премьер Маркус Зёдер заявил: «Если «Спутник V» допустят к использованию в Европе, то в июле свободное государство Бавария в целях увеличения вспомогательных запасов получит через эту фирму дополнительные дозы с вакциной — по моим подсчётам, их будет 2,5 миллиона». Для этого с Россией будет заключён предварительный договор на производство препарата в городе Иллертиссен.

Примеру Баварии решила последовать и Тюрингия, которая очень заинтересована в снижении числа заражений коронавирусом. Правительство земли должно перестать мешкать и гарантировать себе поставки «Спутника V», заявил один из местных политиков. В Нижней Саксонии отказались действовать самостоятельно. Премьер-министр земли Штефан Вайль так прокомментировал поведение Зёдера: «То, что это специально делает тот коллега, который обычно энергично выступает за единство в борьбе с пандемией, говорит само за себя».