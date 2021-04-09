Стресс-тест для Байдена и рычаг на переговорах — SRF объяснил манёвры России у границ Украины

Концентрация российских войск у границ Украины вряд ли приведёт к серьёзному обострению ситуации, пишет SRF. Сейчас Кремль не может позволить себе военное вторжение, считает корреспондент швейцарского телеканала Люция Чирки. По её мнению, манёвры нужны для того, чтобы повлиять на ход переговоров по поводу Луганска и Донецка, а также проверить, насколько далеко в своей поддержке Украины готов зайти новый президент США Джо Байден.

Такая высокая концентрация российских войск у границ Украины, как сейчас, не наблюдалась многие годы. Люция Чирки, как вы думаете, что Кремль замышляет?

ЛЮЦИЯ ЧИРКИ, корреспондент SRF: На официальном уровне в Кремле заявляют, что солдаты и военная техника находятся там для проведения плановых учений. Но, как по мне, это звучит не очень правдоподобно, ведь к границам Украины были переброшены даже подразделения из Сибири. И такие масштабные военные учения вообще-то должны были пройти не раньше осени. Впрочем, мне кажется, что в ближайшее время серьёзное обострение ситуации скорее маловероятно. По моему мнению, на данный момент Кремль не может себе позволить военное вторжение.

Возникает вопрос по поводу выбранного момента. Почему войска сконцентрировали именно сейчас?

ЛЮЦИЯ ЧИРКИ: У этого, по моему мнению, есть три главных причины. Во-первых, таким образом Кремль может создать фактор угрозы для того, чтобы повлиять на зашедшие в тупик переговоры по поводу оспариваемых регионов на Востоке Украины, то есть Донецка и Луганска. Во-вторых, Кремль сможет поквитаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, ведь недавно он закрыл на Украине три телеканала, которые контролировал друг Владимира Путина. В-третьих, здесь, как мне кажется, речь идёт о своего рода стресс-тесте для президента США Джо Байдена, вынуждающем его действовать. Ведь в отличие от его предшественника Дональда Трампа с приходом к власти Джо Байдена у Украины появился союзник в Белом доме. Но насколько большую поддержку действительно готов оказать Джо Байден? Похоже, сейчас Кремль пытается это выяснить с помощью войск и военной техники у границ Украины.

С нами на связи из Москвы была Люция Чирки. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года.