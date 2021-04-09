МВФ поддерживает призыв Байдена ввести во всём мире «налог для богатых»

Международный валютный фонд выступил в поддержку инициативы президента США Джо Байдена по введению временной единой минимальной ставки корпоративного налога во всём мире. Эксперты МВФ уверены, что разбогатевшие во время пандемии бизнесмены могут платить больше. Между тем общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП, передаёт Euronews.

Международный валютный фонд поддержал идею президента США Джо Байдена о введении временной единой минимальной ставки корпоративного налога во всём мире. В организации заявляют, что компании и обеспеченные люди, разбогатевшие во время пандемии, могут платить больше.

В фонде также призывают укреплять международное сотрудничество с целью производства и распространения вакцин во всех странах.

ВИТОР ГАСПАР, директор Департамента бюджетных вопросов МВФ: Если прогресс в вопросах вакцинации ускорится и вакцины будут доступны каждому — то финансовые, социальные и экономические преимущества будут огромными. Вакцинация может стать самым выгодным вложением средств в глобальный проект государственного сектора.

Эксперты уверены, что вакцинация от COVID-19 окупится с избытком. При этом общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100 процентам мирового ВВП.

Министры экономики и финансов и главы центробанков стран G20 согласились расширить резервы МВФ на 650 миллиардов долларов в надежде, что это поможет восстановлению мировой экономики.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2021 года.