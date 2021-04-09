 

Байден-младший счел «отвлекающим маневром» историю с ноутбуком

09.04.2021, 10:28, Новости дня
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Сын президента США Джо Байдена Хантер назвал «отвлекающим маневром» историю с якобы принадлежащим ему ноутбуком с компрометирующей информацией на фоне публикации британским СМИ экспертного заключения, что письма и фотографии на нем были аутентичны.

Британская газета Daily Mail ранее опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции.

По мнению ведущего американского вечернего ток-шоу Джимми Киммела, с которым побеседовал Байден-младший, неуверенность сына президента в том, принадлежит ли ему найденный ноутбук, совершенно не вызывает вопросов у тех, кто читал его автобиографию, в которой говорится о наркозависимости.

«В это сложно поверить, если человек не читал вашу книгу. А после прочтения думаешь: «Я удивлен, что на вас ботинки-то были»», – передает РИА «Новости» слова Киммела.

«Проблема была в штанах», – пошутил Байден в ответ. «Послушайте, я правда не знаю (кому принадлежит ноутбук – прим. ВЗГЛЯД). Да и по сути, это «отвлекающий маневр»… Я думаю, я вправе ставить под вопрос все, что появилось со стола Руди Джулиани. Ответ: я не знаю», – сообщил Байден-младший.

Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон.



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