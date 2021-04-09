 

Ракета «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с Байконура

09.04.2021, 10:28, Новости дня
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Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу.

Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 10.42 мск. К МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай, передает ТАСС.

Через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его пристыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 14.07 мск того же дня.

За пуском на космодроме наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в РФ Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие.



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