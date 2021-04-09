 

Грузовик с ракетами для «Панциря» перевернулся под Белградом

09.04.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военный грузовик, перевозивший три ракеты для комплекса ПВО «Панцирь С1», перевернулся на Белградской кольцевой дороге, сообщил портал «Информер».

Грузовик съехал с дороги, во время ДТП одна из ракет вывалилась, передает ТАСС. Травмы получили трое военнослужащих. Отмечается, что ракеты перевозились на полигон «Пасулянске ливаде».

Госорганизация «Дороги Сербии» сообщает, что движение на кольцевой блокировано в обе стороны.

В январе сообщалось, что РФ и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.

Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Новая линейка смартфонов iPhone 13 может выйти уже в сентябре

20.12 / Инвесторы обеспокоены особым началом рассмотрения дела по “зеленым” тарифам в КСУ – управляющий партнер UDP Renewables

26.01 / Совет ЕС призвал освободить Навального и задержанных на акциях в его поддержку

30.01 / США выразили готовность предоставлять РФ информацию о террористах

18.12 / СТРАНА – языковой омбудсмен рассказал, во сколько украинцам обойдётся разговор на русском языке

01.10 / Independent – брексит без соглашения с Брюсселем приведёт к немедленному кризису

14.11 / В Японии создали голосовой переводчик с кошачьего языка

15.07 / Депутат Киевского облсовета показал фото задержанных по подозрению в убийстве СБУшника

29.09 / Байден обнародовал свои налоговые декларации в преддверии первых дебатов с Трампом

28.02 / Навальный стал лауреатом премии Фонда Немцова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика