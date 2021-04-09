Грузовик с ракетами для «Панциря» перевернулся под Белградом

Военный грузовик, перевозивший три ракеты для комплекса ПВО «Панцирь С1», перевернулся на Белградской кольцевой дороге, сообщил портал «Информер».

Грузовик съехал с дороги, во время ДТП одна из ракет вывалилась, передает ТАСС. Травмы получили трое военнослужащих. Отмечается, что ракеты перевозились на полигон «Пасулянске ливаде».

Госорганизация «Дороги Сербии» сообщает, что движение на кольцевой блокировано в обе стороны.

В январе сообщалось, что РФ и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.

Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.