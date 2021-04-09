104-летняя колумбийка во второй раз победила коронавирус

Хотя 104-летняя колумбийка Кармен Эрнандес однажды уже победила коронавирус и недавно сделала прививку, болезнь вновь подобралась к женщине. Впрочем, как передаёт WION, и на этот раз Эрнандес одержала верх и спустя 21 день лечения выписывалась из больницы под аплодисменты медработников.

Пандемия COVID-19 сильно сказывается на жизни всего населения Земли, и наиболее трудно в это время приходится пожилым людям. И тем не менее в Колумбии 104-летняя женщина сумела победить смертоносный коронавирус уже не один раз, а два.

Кармен Эрнандес было госпитализирована в месте под названием Тунха, небольшом колумбийском городке в 119 километрах к северу от столицы страны Боготы. Спустя 21 день лечения она сумела одержать верх над болезнью.

ЯМИТ НОЭ УРТАДО, глава больницы при Университете Сан Рафаэль де Тунха: Наши врачи пришли к выводу, что это случай повторного инфицирования. К счастью, пациентка сумела в достаточной мере восстановиться. Это результат крепкой работы нашей научной команды и команды, которая отвечает за респираторную терапию.

Мы провозглашаем победу и заключаем, что пациентка выздоровела и теперь отправляется домой в наилучшем состоянии.

Сотрудники больницы провожали Кармен Эрнандес аплодисментами, когда она выписывалась из учреждения, где женщине пришлось сражаться с инфекционным заболеванием, после того как в феврале 2021 года она была вакцинирована. 8 марта врачи во второй раз поставили Эрнандес диагноз: COVID-19.

ХИНА ГОМЕС, сотрудница дома престарелых: Она пожилая пациентка с впечатляющими физическими способностями, ведь она уже второй раз поборола вирус. В первый раз она была изолирована в доме престарелых, на этот раз нас поддерживала клиника Канелонес. Слава богу, она держалась молодцом и победила этот вирус.

Первый раз у Эрнандес констатировали COVID-19 в июне 2020 года. В прошлом году она проходила лечение непосредственно в доме престарелых Сан-Хосе, в котором она прожила почти 25 лет.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года.