 

Московский школьник украл у родителей 3 млн рублей и уехал в Екатеринбург на такси

09.04.2021, 9:34, Новости дня
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Ученик одной из школ Москвы похитил у собственных родителей более 3 млн рублей, после чего вместе с репетитором по математике на такси уехал в Екатеринбург, сообщили СМИ.

Как информирует телекомпания НТВ, инцидент произошел 7 апреля. Мать отвезла сына в школу, а когда вернулась домой, застала там обеспокоенного мужа. Оказалось, что сын вытащил 3 млн рублей из его портфеля и еще 100 тысяч перевел с планшета на свою банковскую карту. Родители пытались дозвониться до мальчика, но телефон был недоступен.

Вскоре удалось восстановить маршрут шестиклассника. На территории школы он встретился со своим репетитором по математике и двумя его друзьями. Вчетвером они сели в такси и поехали в Екатеринбург. Компания планировала инсценировать похищение школьника и вымогать деньги за его освобождение.

Беглецов оперативно задержали, потратить украденные миллионы они не успели.

Напомним, 6 апреля 2020 года брат и сестра сбежали из дома, украв у родителей 700 тыс. рублей в Москве.



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