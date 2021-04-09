Украине предрекли ослабление из-за достройки «Северного потока – 2»

Начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины, сообщил украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его мнению, Украина будет значительно ослаблена, как только у РФ появится новый прямой газопровод в ФРГ. Резников также указал на то, что завершение строительства в полной мере предсказуемо повлияет и на нацбезопасность Украины, передает РИА «Новости».

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только РФ получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» «Северный поток – 2» завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы», – считает он.

Он отметил, что раньше Москве приходилось действовать осторожно, с оглядкой на то, что значительная часть российского газа поступает в Европу через Украину». «Если «Северный поток – 2» будет построен, этим соображениям придет конец», – подчеркивает он.

Также вице-премьер также выразил благодарность законодателям США и Европы: «Украина признательна Конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января 10 голосами против 1 потребовал прекращения строительства».

Ранее украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.