В Канаде изучены охлажденные атомы антиматерии

Как сообщают источники, ученые из Канады открыли новый способ заморозки антиматерии. Они использовали лазер, который позволил точнее произвести замеры взаимодействия частиц света с антиматерией водорода.

Новый метод позволяет снизить температуру антиводорода и замедлить движение частиц, поясняют ученые. Также зафиксировано сокращения длины волн, которые поглощают атомы.

По словам экспертов, данная разработка является крупным шагом вперед на пути к практическому применению свойств антиматерии. В частности, ее можно использовать в квантово-механических моделях. Разумеется, все исследования пока проводятся только на теоретическом уровне. Но рано или поздно они обретут и прикладной характер.