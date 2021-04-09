В Красноярске заканчивается эпоха 3G-смартфонов

По данным компании «МегаФон», еще в пролом году среди абонентов, живущих в этом городе, 85% использовали смартфоны с поддержкой связи 4G. Сегодня их доля составляет уже 91%. Таким образом, эпоха сетей 3G заканчивается, говорят аналитики.

Также эксперты назвали пять самых популярных смартфонов в Красноярске. Рейтинг свидетельствует о том, что здесь разлюбили «Айфоны», предпочитая покупать более дешевые, но не менее качественные китайские гаджеты.

Так, в первую тройку самых покупаемых попали смартфоны Huawei Honor10 Lite, Honor7A и Huawei Y6s. На четвертом расположился Samsung Galaxy A50. И только на пятом месте встречаем iPhone 7. При этом динамика продаж показывает, что отрыв между лидером и его последователями только увеличивается.