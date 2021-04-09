Twitter отказался хранить архив публикаций из аккаунта Трампа

Архив записей из заблокированного аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа не будет доступен на платформе сервиса микроблогов Twitter, сообщила телекомпания CBS.

«Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump (личный аккаунт Трампа), содержимое данного аккаунта не будет отображаться в Twitter, как это было раньше и как сейчас администрация отображает содержимое архивированных аккаунтов», – приводит слова представителя сервиса ТАСС.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. В начале апреля Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой.

Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.