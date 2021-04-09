Twitter отказался хранить архив публикаций из аккаунта Трампа
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Архив записей из заблокированного аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа не будет доступен на платформе сервиса микроблогов Twitter, сообщила телекомпания CBS.
«Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump (личный аккаунт Трампа), содержимое данного аккаунта не будет отображаться в Twitter, как это было раньше и как сейчас администрация отображает содержимое архивированных аккаунтов», – приводит слова представителя сервиса ТАСС.
Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. В начале апреля Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой.
Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.
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