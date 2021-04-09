 

Обновление Windows 10 позволит снова использовать классический Paint

09.04.2021, 7:02, Новости дня
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Наконец-то компания Microsoft выполняет обещание, которое дала пользователям еще четыре года назад. Классическая программа Paint вернется в операционную систему Windows 10 после очередного пакета обновлений.

Речь идет о версии программы Paint 3D, уточняют разработчики. Ранее исчезновение «классики» из пакета обязательных приложений возмутила многих пользователей.

Разумеется, Paint не является ни очень важной, ни очень сложной программой. Однако к нему привыкли. Многие использовали его всего лишь для сохранения изображений с экрана. Когда они не нашли Paint, это стало настоящим шоком. Windows 10 вообще удивила пользователей целым рядом нововведений, целесообразность которых никто пояснить не в силах.



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