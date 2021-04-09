 

Смартфоны OnePlus 9 Pro перегреваются при включении камеры

09.04.2021, 7:02, Новости дня
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В соцсетях появились жалобы, поступающие от владельцев смартфонов OnePlus 9 Pro. Они сообщают, что включение камеры почему-то приводит к перегреву гаджета.

Повышение температуры становится очевидным уже через несколько минут после того, как включают приложение «Камера», сообщают пользователи. Еще спустя несколько минут происходит зависание, так как смартфон не рассчитан для работы в условиях сильного перегрева.

По мнению экспертов, проблема возникла из-за появления ошибки в программном обеспечении, которую, стоит надеяться, разработчик вскоре решит. Пока же владельцам OnePlus 9 Pro советуют выключать камеру через несколько минут работы. Даже если произойдет зависание. Нужно выключить приложение. Через некоторое время оно снова начнет работать.



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