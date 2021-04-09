 

Япония собралась слить воду с АЭС «Фукусима» в океан

09.04.2021, 6:50, Новости дня
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Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняли решение о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщило японское общественное телевидение.

Как ожидается, официально об этом решении будет объявлено 13 апреля на заседании глав заинтересованных министерств и ведомств, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе Суга встретился с главой Всеяпонской ассоциации рыболовных кооперативов Хироси Киси. Последний изложил главе правительства позицию рыболовной отрасли, которая по-прежнему не согласна с планами Токио.

В конце марта правительство Японии обратилось к Международному агентству по атомной энергии с просьбой провести всестороннюю оценку безопасности планируемого сброса.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», разрушенной в 2011 году. В марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, которую признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.



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