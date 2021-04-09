Эксперт пояснил, как использовать режим полета на смартфоне

Так называемый режим полета на смартфоне можно включать не только тогда, когда вы садитесь в самолет. Кроме прочего, он позволяет экономить заряд батареи, говорят специалисты.

По словам Эльдара Муртазина из Mobile Research Group, однако, утверждает, что не стоит злоупотреблять режимом полета только для того, чтобы подольше продержаться до следующей подзарядки. Фактически, так вы остаетесь без связи.

Если вам необходимо экономить энергию, лучше отключить синхронизацию и передачу данных. А режим полета позволит одной командой отключать и включать работающий смартфон, который не придется перезагружать в случае возникновения сбоя. Также эксперт напомнил, что не стоит постоянно заряжать батарею до ста процентов.