 

Эксперт пояснил, как использовать режим полета на смартфоне

09.04.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так называемый режим полета на смартфоне можно включать не только тогда, когда вы садитесь в самолет. Кроме прочего, он позволяет экономить заряд батареи, говорят специалисты.

По словам Эльдара Муртазина из Mobile Research Group, однако, утверждает, что не стоит злоупотреблять режимом полета только для того, чтобы подольше продержаться до следующей подзарядки. Фактически, так вы остаетесь без связи.

Если вам необходимо экономить энергию, лучше отключить синхронизацию и передачу данных. А режим полета позволит одной командой отключать и включать работающий смартфон, который не придется перезагружать в случае возникновения сбоя. Также эксперт напомнил, что не стоит постоянно заряжать батарею до ста процентов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / В РФ создали рекордно мощный ракетный двигатель

26.02 / Ляшко назвал регионы с самым высоким показателем госпитализаций пациентов с COVID-19

19.03 / Камерун зарегистрировал «Спутник V»

27.02 / Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Каспийске

28.10 / Белорусский оппозиционер Латушко: Нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий и учебных заведений

08.08 / Яблочный уксус приводит к снижению уровня инсулина и сахара в крови

14.03 / Против демонстрантов в Бельгии применили водометы и газ

24.12 / Политика: Почему Макрон поверил вранью Зеленского

23.01 / Первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом COVID выявили в Панаме

29.03 / 30 марта Верховная Рада проведет три внеочередных заседания – Арахамия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика