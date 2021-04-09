 

В Земле могут храниться обломки другой планеты

09.04.2021, 5:14, Новости дня
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Американские ученые из Университета штата Аризона выдвинули предположение, что в недрах нашей планеты могут содержаться крупные обломки другого равнозначного небесного тела. Скорее всего, это еще одна планета, с которой Земля столкнулась в период своей ранней истории.

Вероятную дату космической катастрофы точно установить невозможно, говорят исследователи. Но она могла произойти четыре с половиной миллиарда лет назад.

Ученые считают, что в Землю врезалась древняя протопланета Тейя. В результате на небольшом расстоянии от нас образовалась Луна. А земные недра наполнились нехарактерными химическими элементами. Крупные части Тейи следовало бы поискать в глубинах мантии Земли.



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