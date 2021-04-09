 

Стало известно отношение россиян к цифровому рублю ЦБ

09.04.2021, 5:02, Новости дня
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Использовать разрабатываемый Банком РФ цифровой рубль хотел бы каждый второй россиянин, при этом каждый пятый категорически против цифровой валюты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

«Точно будут пользоваться цифровым рублем 14% респондентов, свидетельствуют данные бизнес-школы. Еще 36% опрошенных дали ответ «скорее да». Негативно настроены только 38% респондентов, из которых только 22% категорически отказываются использовать цифровой рубль (дали ответ «Нет, точно не буду использовать»)», – приводит выдержку из результатов исследования ТАСС.

Руководитель направления исследований Центра Егор Кривошея считает, что востребованность цифрового рубля во многом объясняется тем, что россияне привыкли к инновациям.

«По данным различных рейтингов, наша страна находится в лидерах проникновения финансовых инноваций, а доля людей, которые пользуются современными инновациями (от мобильного банка до бесконтактной оплаты) – около 70-80%, в зависимости от инновации. Финансовые посредники в большинстве своем быстро и персонализировано предлагают наилучшие решения клиентам. Все эти факторы приводят к тому, что довольно большая часть населения заинтересована и готова использовать цифровой рубль», – отмечает он.

Вместе с этим Кривошея добавил, что все равно остается прослойка населения, которая не хочет вовлекаться в новые инструменты оплаты во многом из-за силы привычки пользоваться наличными и вследствие недоверия к технологиям и банковской системе.

Опрос проводится среди 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах не менее чем в 70 регионах России. Репрезентативная выборка составляет 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,45%.

Накануне в ЦБ объявили о планах протестировать прототип цифрового рубля, появление которого ЦБ анонсировал 13 октября 2020 года. Ранее в ЦБ объясняли отличие цифрового рубля от криптовалюты и называли срок пилотного запуска новой формы денег. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «цифра» может изменить рубль.



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