 

Раскрыты планы на 2021 год по перевооружению РВСН на комплексы «Ярс»

09.04.2021, 5:02, Новости дня
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Стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил близкий к военному ведомству источник.

«На 2021 год в РВСН запланировано перевооружить на ракетные комплексы «Ярс» два полка», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев назвал срок перевооружения на комплексы «Ярс» Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край). В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков РВСН на комплексы «Ярс».

«Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.

Тем временем в РФ началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», который должен заменить «Ярсы» на рубеже 2030 года.



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