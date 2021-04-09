Раскрыты планы на 2021 год по перевооружению РВСН на комплексы «Ярс»

Стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил близкий к военному ведомству источник.

«На 2021 год в РВСН запланировано перевооружить на ракетные комплексы «Ярс» два полка», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев назвал срок перевооружения на комплексы «Ярс» Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край). В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков РВСН на комплексы «Ярс».

«Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.

Тем временем в РФ началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», который должен заменить «Ярсы» на рубеже 2030 года.