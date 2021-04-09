Мнения: Жители Донецка надеются на мир

События, происходящие в настоящее время вокруг ЛДНР, не могут не вызывать эмоциональной реакции жителей Донецка и сказываются на их психологическом состоянии. Люди мучаются вопросом: решится ли президент Украины Владимир Зеленский отдать своим войскам приказ напасть на Донбасс?

События, происходящие в настоящее время вокруг ЛДНР, не могут не вызывать эмоциональной реакции жителей Донецка и сказываются на их психологическом состоянии. Люди мучаются вопросом: решится ли президент Украины Владимир Зеленский отдать своим войскам приказ напасть на Донбасс?

Жители Донецка, пережившие события 2014 – начала 2015 годов, когда артиллерийские снаряды буквально летали над головой, когда, ложась спать, ни один горожанин не знал, проснется ли завтра или его дом будет разрушен украинскими пушками, когда каждый день опасались, что украинские каратели прорвутся в Донецк и начнутся бои в городских условиях, понимают, какой ужас может начаться в случае обострения противостояния. У меня есть знакомая семейная пара, оба на пенсии. Жена постоянно сидит в интернете, читает различные сценарии возможного развития событий. Причем выбирает самые апокалиптические прогнозы.

Например, что украинцы «отрежут» республики от границы с РФ, в результате чего заморят Донецк голодом, или что вместе с ВСУ в наступление пойдут войска НАТО. При этом женщина верит во все «предсказания» и устраивает мужу истерики. Их пожилой мужчина уже не выдерживает – и предпочитает уходить из дома, пока супруга немного успокоится. Звучит смешно? Да, можно было бы посмеяться, если бы речь шла о фильме или спектакле, но это жизнь. И женщине страшно за будущее детей, внуков, мужа, собственную жизнь. И таких, как она, много, потому что у подавляющего большинства жителей республики начиная с 2014 года ощущение, что мы сидим на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент.

В 2015 году, после подписания Минских соглашений, жизнь в республике стала налаживаться по сравнению с 2014 годом. Начали выплачивать пенсии и зарплаты. Российский рубль стал основной платежной валютой. Открылись магазины, кафе, кинотеатры, которые закрылись, когда началась война. Многие уехавшие из Донецка люди вернулись. На улицах снова появилось много машин, не такое количество, как в 2013 году, но все равно немало. Это создавало разительный контраст с 2014 годом, когда летом можно было идти по центральным улицам города и в течение получаса увидеть 10–20 автомобилей. Город ожил. И у многих жителей это породило иллюзию мира.

Есть среди дончан и диаметрально противоположная точка зрения. Довелось слышать от знакомого такие слова: «А может, и лучше, чтобы началась война? Расставит все по своим местам. В подвешенном состоянии уже жить надоело». Неопределенность – одна из самых больших проблем современного Донбасса. ЛДНР живут между небом и землей. Были десятки договоренностей о перемирии, но нет мира. Республики уже почти Россия, валюта здесь рубль, нормативные акты, правила делопроизводства и т. п. – все переводится на российские стандарты, сотни тысяч жителей республик имеют паспорта РФ, но юридически ЛДНР – не Россия.

А по Минским соглашениям вообще Украина, по факту – непризнанные державы. В большинстве своем люди хотят в Россию – те, что хотели на Украину, уехали еще в начале войны. Да и не смогут жители донецкой и луганской земли быть частью Украины. Донбасс и Украину разделяет река крови. Слишком много горя украинские солдаты принесли жителям нашего края.

Никто в здравом уме не хочет возвращения Донбасса на Украину. Проукраински настроенные жители ЛДНР – это очень редкие, хотя и существующие, исключения. Это либо люди, живущие в мире иллюзий и верящие, что если войти в состав Украины, то вернется сытая жизнь 2013 года, либо украинские националисты, которым еще во времена Кучмы и Ющенко промыли мозги. Подавляющее большинство граждан донбасских республик связывают надежды на мир и стабильность с тем, что рано или поздно войдут в состав России.

В свете этого некоторые жители Донбасса надеются, что украинское наступление приведет к тому, что руководители в Москве примут решение и помогут региону, как в 2008 году Южной Осетии, протянув руку, а затем и признав ее вместе с Абхазией. В 1995 году иначе поступили руководители в Белграде, отдав Сербскую Краину на растерзание хорватам. В Донбассе люди уверены, что РФ никогда так не поступит в отношении республик – в силу исторических, политических и культурных традиций самой России. Проще говоря, в силу того, что русские своих не бросают.

И все же большинство жителей Донецка надеются, что войны не будет, потому что прекрасно – на собственном опыте – знают, что война может быть красивой только в компьютерной игре, в реальности это страдания, боль и смерть. И ничего ни прекрасного, ни величественного в битвах нет, а есть кровь и обезображенные тела.

Кроме того, за последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. И с изрядной долей фатализма – особенно те, что не покинули город в 2014 году. Когда в любой момент в твой дом может прилететь снаряд, не чувствуешь себя вершителем своей судьбы. «Что будет, то будет» – это девиз многих жителей города. Ведь жить в состоянии постоянного стресса и страха невозможно. Уверовать в судьбу или положиться на волю бога – это один из способов самоуспокоения. Но без этого нельзя, особенно когда живешь в условиях перманентной войны. А еще нельзя без надежды. И сегодня жители Донбасса уповают только на помощь и поддержку России.

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