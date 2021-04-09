 

В РФ научились диагностировать рак с помощью спящих под наркозом крыс

09.04.2021, 4:08, Новости дня
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Технология обнаружения онкологических заболеваний с помощью крыс, через выдыхаемый пациентами воздух, доказала свою эффективность, сообщили в Фонде перспективных исследований.

«В Великом Новгороде подведены итоги очередного этапа апробации технологии биогибридного скрининга социально-значимых заболеваний. В эксперименте, который проводился в Новгородской области в декабре 2020 года, индивидуально обследован 1761 доброволец. В ходе дополнительного обследования с использованием классических методов диагностики ранние стадии онкозаболеваний подтверждены более чем у 70 процентов пациентов, отнесенных к группе риска по результатам скрининга», – пояснили в ФПИ, передает РИА «Новости».

В фонде уточнили, что наличие или отсутствие рака легкого, рака желудка и сахарного диабета определяли через анализ выдыхаемого пациентами воздуха. Пробы такого воздуха анализировали при помощи биогибридного аппаратно-программного комплекса, в который входит погруженная в состояние наркоза крыса с внедренной в обонятельный мозг матрицей микроэлектродов.

Эти данные передавались на сервер Южного федерального университета, которые затем обрабатывала нейросеть.

Риск онкозаболеваний установили у 77 добровольцев, которые по результатам тестирования направлены на дополнительное обследование. В результате по группе риска «рак легких» заболевание подтвердили у 71% пациентов, по группе риска «рак желудка» – у 77% направленных на дообследование.

Сахарный диабет подтвердили у 100% добровольцев, отнесенных к группе риска по этому заболеванию.

Технология такого скрининга разработана в ходе совместного проекта ФПИ, Южного федерального университета и Национального медицинского исследовательского центра онкологии (Ростов-на Дону).

Ее создали в 2016-2019 годах, в 2020-2021 создали биочип для определения веществ в воздухе, которые не могут быть обнаружены другими приборами. В разработке технологии участвовали ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Биочип – это система живых клеток, покрытых обонятельными рецепторами к детектируемым целевым веществам и техническое устройство для оптической регистрации их состояния.



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