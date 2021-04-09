Хинштейн: Zoom решил проверить Россию на прочность

«Ситуация с Zoom наглядно продемонстрировала необходимость создания представительств в РФ иностранных технологических компаний», – сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн газете ВЗГЛЯД. Ранее американская компания Zoom решила бойкотировать российские госорганизации, но затем передумала.

Отсутствие площадки для диалога с зарубежным сервисом видеотелефонии, нехватка прямой коммуникации ведет к подобным инцидентам, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Причем, временный демарш интернет-компании не стоит трактовать как некий скандал. Это естественный этап в нынешних условиях общего давления Запада на Россию», – отметил он.

В любом случае, «санкции» Zoom пошли РФ даже на пользу, поскольку станут стимулом для развития отечественного софта, полагает депутат. «Запрет видеоконференций для госучреждений стимулирует наши аналогичные сервисы. Ведь в сфере видео-конференц-связи мы имеем вполне конкурентные разработки. С начала пандемии в прошлом году Министерство цифрового развития и Министерство просвещения активно стали запускать новые платформы, на которых ведется дистанционное обучение детей».

Хинштейн предположил, что именно наличие конкурентов в России, в том числе, вынудило было Zoom принять решение о бойкоте, однако желание компании зарабатывать в РФ деньги, очевидно, вынудило администрацию передумать. «Компания Zoom останется в нашей стране, если ее цель – извлечение прибыли, а не что-то другое, – полагает депутат. – Если Zoom заинтересован в своих доходах, для него главное – бизнес, а не иные цели, то он не уйдет, а будет стараться усилить свое присутствие в России».

Хотя Zoom уже передумал и решил все-таки продолжать вести бизнес с госструктурами России, наша страна уже в любом случае будет максимально развивать свои сервисы, использовать их как минимум в работе государственных и муниципальных структур, уверен депутат. «Они хотели проверить нас на прочность, но убедились: для нас их запреты – не проблема», – подытожил Хинштейн.

Как сообщалось, в среду компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать российским государственным учреждениям и компаниям доступ к своему сервису онлайн-конференций. Запрет, к примеру, коснулся и Высшей школы экономики (ВШЭ). Как передал ТАСС, этот государственный университет отныне не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom.

В ответ Роскомнадзор рекомендовал пользователям активнее применять отечественные сервисы для видеоконференций. Замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что как минимум пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского ПО могут стать заменой Zoom.

Издание «Коммерсант» не исключило, что администраторы Zoom приняли такое решение вслед за другим интернет-гигантом – Microsoft. Эта корпорация из-за риска санкций со стороны властей США отказалась недавно от поставок программного обеспечения (ПО) в другой ведущий московский вуз – в МГТУ имени Баумана. Издание предположило, что владелец Zoom Video Communications Inc, американский миллиардер китайского происхождения Эрик Юань также опасается попасть под санкции.

Впрочем, уже в четверг стало известно, что в Zoom передумали. Госорганы РФ и компании с госучастием все-таки смогут покупать аккаунты в Zoom, только напрямую – через его официальный сайт. «Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ», – сообщили в компании.