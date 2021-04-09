 

Эксперты: ЕР может выиграть в 180-190 одномандатных округах на выборах в Госдуму

09.04.2021, 1:26, Новости дня
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Кандидаты от партии «Единая Россия» могут одержать победу в 180-190 из 225 одномандатных округов на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Ведущие российские эксперты в четверг приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления». Они обсудили перспективы обновления Госдумы в 2021 году в части побед партийных кандидатов в одномандатных округах, сообщили в пресс-службе ЭИСИ.

Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, озвучила консенсусный прогноз по итогам обсуждения, какие партии и в каком количестве могут победить в одномандатных округах.

Цифры распределились следующим образом: 180-190 мандатов может взять «Единая Россия»; «Справедливая РФ – Патриоты – За Правду» около 10-12 (всегда сильно выступала в одномандатных округах и есть потенциал за счет обновления партии); ЛДПР и КПРФ по шесть-восемь и остальные партии – порядка трех-пяти (как единичные результаты).

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов Государственной думы. Половину из 450 депутатов выберут по партийным спискам, остальных – в одномандатных округах. Также в 56 субъектах РФ пройдут выборы регионального и местного уровней.



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