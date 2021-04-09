 

Португалия отказалась прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca

09.04.2021, 1:26, Новости дня
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Власти Португалии рекомендовали использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, только для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщило главное управление здравоохранения республики.

По данным португальского агентства Луза, власти республики приняли решение временно прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca из-за сведений о связи препарата с образованием тромбов, передает ТАСС.

«Главное управление здравоохранения рекомендует до получения дополнительной информации использовать вакцину от AstraZeneca для [иммунизации] лиц старше 60 лет. В настоящее время план вакцинации корректируется, чтобы гарантировать, что все люди будут привиты препаратом, который защищает», – сообщила директор главного управления здравоохранения Португалии Граса Фрейташ.

Вместе с тем она добавила, что цель кампании вакцинации заключается в спасении жизней и предотвращении развития серьезных заболеваний. «Этого можно добиться с помощью любой вакцины, получившей одобрение в Португалии», – уточнила Фрейташ.

Накануне Нидерланды отказались прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca. Днем ранее применение вакцины AstraZeneca ограничила Бельгия. Ранее в Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.



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