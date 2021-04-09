 

Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане

09.04.2021, 1:26, Новости дня
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Посла Итальянской Республики в Анкаре Массимо Гайани вызвали в министерство иностранных дел Турции в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Тайипе Эрдогане, сообщило Anadolu.

Как отмечается в сообщении, вызов посла Италии в МИД Турции связан с высказываниями Марио Драги об Эрдогане на фоне инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», – написал глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу на своей странице в Twitter.

Ранее премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».

В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.



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