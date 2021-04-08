 

Spiegel – премьер Баварии сделал предзаказ «Спутника V» — и его тут же раскритиковали за хвастовство и эгоизм

08.04.2021, 23:50, Новости дня
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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер объявил о заключении предварительного контракта на закупку 2,5 миллионов доз российской вакцины после её одобрения в ЕС, пишет Der Spiegel. Несмотря на то что «Спутник V» вызывает явные симпатии и в других регионах Германии, политик подвергся резкой критике за то, что проигнорировал призывы к солидарности и оставил в неведении коллег. Глава Тюрингии Бодо Рамелов потребовал не превращать вакцинацию в соревнование между федеральными землями и наконец заняться заключением рамочных договоров.


Reuters

Ещё до официального одобрения российской вакцины «Спутник V» в Европейском союзе Бавария уже гарантировала себе миллионы доз. Премьер-министр германского региона Маркус Зёдер объявил о подготовке предварительного контракта, который будет подписан с местной фирмой в Иллертиссене. После регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств Бавария должна получить 2,5 миллионов доз, передаёт Der Spiegel.

Глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (член Левой партии) заявил, что он приветствует тот факт, что его баварский коллега обеспечил Германии «определённый объём в качестве предзаказа». Однако, по его словам, «к сожалению, министры здравоохранения ничего об этом не знали». «Было бы здорово, если бы это сейчас не стало соревнованием, а федеральное правительство, наконец, обсудило обязательные рамочные договоры», — призвал он.

До этого Левая партия уже подвергла действия Зёдера критике в бундестаге. «Во время кризиса в первую очередь требуется солидарность, а не безграничный эгоизм для построения собственной карьеры», — подчеркнул глава парламентской фракции Дитмар Барч. Между федеральными землями не должно быть никакой конкуренции. «Для вакцинации нам необходимо напряжение усилий всего государства, а не баварское хвастовство силой», — заявил Барч. Он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и министра здравоохранения Йенса Шпана «притормозить» Зёдера.

С поставкой «Спутника V» в Баварии увеличатся дополнительные мощности про производству вакцин. «Если «Спутник» будет одобрен в Европе, то в июле Свободное государство Бавария получит дополнительные дозы вакцины, думаю, 2,5 миллиона», — объявил Зёдер в среду.

Региональный министр здравоохранения Клаус Холетчек заявил, что правительство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса «Спутник V». Вакцина должна производиться в Иллертиссене. По её словам, это случится в течение года, пишет Der Spiegel



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