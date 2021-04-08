Наряду с новыми санкциями – Bloomberg узнал о планах США выслать российских дипломатов

Администрация Байдена закончила обзор «злонамеренных действий» РФ и может ответить на них как высылкой российских дипломатов из США, так и введением новых санкций против российских граждан, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом, как отмечает агентство, США также могут провести с Москвой переговоры в частном порядке, в ходе которых обрисуют потенциальные дальнейшие карательные меры в том случае, если Москва не изменит своего поведения.



Reuters

Чиновники администрации Байдена провели оценку злонамеренных действий, приписываемых России, в число которых входят вмешательство в выборы и атака на SolarWinds. Таким образом Вашингтон подготовил почву для того, чтобы вскоре объявить об ответных шагах, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

На подобные действия США, по словам чиновников, знакомых с ситуацией, могут ответить санкциями и высылкой «российских разведчиков», находящихся на американской территории под дипломатическим прикрытием. При этом конкретные шаги в этой области высокопоставленные чиновники должны были обсудить в среду.

По словам источника агентства, ответ США России, скорее всего, будет состоять из нескольких элементов. Речь, в частности, идёт о введении новых санкций против окружения президента РФ Владимира Путина, а также правительственных ведомств, имеющих отношение к вмешательству в выборы.

Эти шаги станут закономерным итогом проводимого по указанию президента США Джо Байдена обзора по четырём темам: вмешательству РФ в американские выборы, информации о том, что Москва назначала награды за головы военнослужащих США в Афганистане, атаке на SolarWinds и отравлению Алексея Навального.

Что касается дела Навального, то администрация США отреагировала на него новыми карательными мерами ещё в прошлом месяце, однако пока ничего не предприняла в остальных областях.

Выбор курса в этой сфере может стать одним из крупнейших внешнеполитических испытаний Байдена, по крайней мере в начале его срока. Тем не менее американский лидер уже успел задать тон отношениям между Москвой и Вашингтоном, когда положительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей». При этом Байден также пообещал, что Путин «поплатится» за предполагаемое вмешательство в выборы США.

Своим поведением Байден крайне не похож на своего предшественника Дональда Трампа, который не раз ужесточал антироссийские санкции, однако воздерживался от критики в адрес лично Путина.

Байдену же и его советникам предстоит ответить на вопрос о том, насколько жёстко они собираются покарать Россию, учитывая, что США нуждаются в её помощи по таким вопросам, как иранская ядерная сделка, контроль над вооружениями и борьба с изменениями климата.

Вдобавок к санкциям против конкретных лиц США могут также высылать российских дипломатов, проведя при этом с Россией переговоры в частном порядке, в ходе которых Вашингтон сообщит о дальнейших возможных санкциях. Предполагается, что они способны сыграть роль сдерживающего фактора для новых кибератак со стороны Москвы.