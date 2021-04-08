 

Госдеп обвинил Россию в нестабильности в отношениях с США

08.04.2021, 23:20, Новости дня
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Ответственность за нестабильность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией несет Москва, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«В более широком смысле мы стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям (с Россией). Однако на текущий момент именно российское правительство, Кремль привносит нестабильность в наши отношения, в том числе посредством своих вредоносных действий», – приводит утверждение официального представителя Госдепартамента США РИА «Новости».

«Президент Джо Байден дал ясно понять, что РФ понесет ответственность, а он – человек слова. И я думаю, что он напомнит вам о своем обещании», – сообщил Прайс в ответ на вопрос, когда США предпримут шаги против РФ за «вредоносные» действия.

Ранее стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что РФ ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.

В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.



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