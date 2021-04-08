 

Российская художественная галерея в Севастополе начала формировать собрание

08.04.2021, 20:38, Новости дня
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Российская галерея искусств в Севастополе планирует сформировать собственную коллекцию в количестве 30 тысяч единиц, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

«Уже началось формирование собрания галереи. Так, в настоящее время на хранение принимаются две коллекции: художественные произведения из расформированной коллекции Международной конфедерации союзов художников и свыше пятисот предметов из коллекции российского коллекционера Владимира Некрасова. В планах Российской галереи искусств сформировать собственную коллекцию в количестве 30 тыс. единиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этом году в галерее запланированы несколько мероприятий: выставка «Малевич и Филонов» и совместный проект с Севастопольским академическим русским драматическим театром им. А. В. Луначарского под названием «Достоевский. Образ слова» к 200-летию писателя.

Сообщается, что в учреждении прорабатывают проект «Галерея героев Севастополя». «Проект станет одной их ключевой частей экспозиции. Он будет в доступной форме знакомить широкую аудиторию посетителей с подвигом города Севастополя. Мы хотим совместно с севастопольцами выбрать 100 выдающихся героев города и организовать творческий конкурс, в рамках которого лучшим современным художникам будут заказаны портреты», – говорится в сообщении.

Российская государственная художественная галерея в Севастополе – новый федеральный музей изобразительного искусства. Галерея призвана стать художественным музеем нового поколения, центром притяжения для севастопольцев и гостей города, предложив им новый уникальный формат, сочетающий в себе культурную, образовательную, патриотическую, творческую и развлекательную составляющие.



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