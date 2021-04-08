Карантин из-за бешенства лисы установили в Саратове

В Саратове ввели карантин из-за бешенства лисы, в городе запретили выставки кошек и собак, а также торговлю домашними животными.

«В связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратов, 3-й проезд Строителей, дом 8А … объявить территорию муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 6 апреля 2021 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление вице-губернатора Игоря Пивоварова.

Согласно постановлению, на период карантина в Саратове запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города и отлов там диких животных для вывоза в зоопарки.

Уточняется, что карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного, у которого заподозрено бешенство.

Ранее на территории района Сокольники в Москве установили карантин после обнаружения бешенства у домашнего животного. В Якутии усыпили около ста кошек и собак в целях предотвращения распространения бешенства.