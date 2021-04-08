Приписываемую Караваджо картину чуть не продали за 1,5 тыс. евро

Испанские власти приостановили торги на аукционе после подозрений, что датируемое XVII веком полотно размером метр с небольшим на 86 см может быть пропавшей четыре века назад работой Караваджо. Картина оценивалась в 1,5 тыс.евро.

Картина «Се человек» была обнаружена в одном из аукционных домов Мадрида, ее автором значился безымянный художник из школы известного испанского живописца Хосе де Риберы, который долгое время жил и работал в Неаполе. Как писала в четверг итальянская газета La Repubblica испанские власти приостановили торги лота после подозрений, что датируемое XVII веком полотно размером метр с небольшим на 86 см может быть пропавшей четыре века назад работой Караваджо. Первоначальная стоимость картины оценивалась в 1,5 тыс. евро, передает ТАСС.

Издание пишет, что картина была написана в 1605 году по заказу кардинала Массимо Массими, однако позднее оказалась в коллекции посла Испании при Святом престоле. В Испанию полотно попало в 1659 году вместе с другой картиной Караваджо «Саломея с головой Иоанна Крестителя», которая до сих пор находится в стране. Следы картины «Се человек» со временем пропали. В настоящее время полотно предстоит детально изучить, так как оно нуждается в реставрации.

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес сообщил, что обратился к властям автономного сообщества Мадрид с просьбой признать обнаруженное полотно объектом культурного наследия.

В случае признания картины таким объектом ее нынешний владелец должен будет выполнить ряд обязательств.. Если собственник захочет продать картину, то государство будет обладать правом преимущественной покупки в течение двух месяцев.

«С этой двойной гарантией мы обещаем, что картина останется в Испании. Хоть бы это полотно действительно принадлежало кисти Караваджо», – сообщил министр.

Утраченные работы Караваджо уже находились ранее. Так, в 2014 году была атрибутирована «Мария Магдалина в экстазе», одна из по меньшей мере восьми копий, хранящаяся в частной коллекции в Риме.

Сотни рисунков и картин, созданных в молодости Караваджо, были найдены в миланском Замке Сфорца двумя местными исследователями Маурицио Бернарделли Курузом и Адрианом Конкони Федриголли.

Всего обнаружены 1 тыс. 378 работ учеников студии Симоне Петерцано, которую с 1584 по 1588 год в возрасте до 18 лет посещал молодой Караваджо. Благодаря подробному анализу более 100 этих работ атрибутированы художнику. Их общая стоимость может достигать, по предположению специалистов, 700 млн евро – по семь млн за каждый набросок и рисунок.